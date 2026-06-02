موعد مباراة غانا ضد ويلز إستعداد لكأس العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:23 مساءً - يفتح "استاد كارديف سيتي" أبوابه لاحتضان مواجهة ودية دولية قوية تجمع بين منتخب ويلز ونظيره منتخب غانا، في مباراة مرتقبة تأتي ضمن الأجندة الدولية الودية لتجهيز كلا المنتخبين وتطوير الأداء الفني للاعبين قبل الدخول في المعتركات الرسمية القادمة.

موقف غانا وويلز قبل مواجهة اليوم

يدخل منتخب ويلز المواجهة مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، ويبحث عن استعادة نغمة الانتصارات وتثبيت أقدامه، حيث يمر الفريق بفترة تذبذب نسبي في لقاءاته الأخيرة بواقع انتصارين وتفادي الهزيمة بتعادلين، في حين تلقى خسارة وحيدة في آخر 5 مباريات خاضها.

ويسعى التنين الويلزي لتقديم عرض قوي يرضي طموحات جماهيره فوق ميدانه.

في المقابل، يحل النجوم السوداء ضيفاً ثقيلًا وهو يمر بظروف فنية صعبة للغاية ونفق مظلم من النتائج، إذ تلقى المنتخب الغاني 5 هزائم متتالية في مبارياته الخمس الأخيرة دون حصد أي تعادل أو انتصار يذكر.

وتعتبر هذه الودية بمثابة طوق نجاة وفرصة حاسمة ومصيرية للجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق، وتصحيح الأخطاء الدفاعية الكارثية، وإيقاف نزيف الهزائم المتتالية لمصالحة جماهيره الغاضبة.

القنوات الناقلة لمباراة غانا ضد ويلز

تُنقل أحداث اللقاء الودي الدولي مباشرة وحصرياً للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت 1، وسيتولى الوصف والتعليق على أحداث المباراة علي محمد علي.

موعد مباراة غانا ضد ويلز اليوم

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، على أرضية استاد كارديف سيتي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.