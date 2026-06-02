ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:23 مساءً - بدأت نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 في الظهور بعدد من المدارس حيث أعلنتها إدارات تعليمية ومدارس مختلفة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 على صفحات المدارس

أتاحت العديد من المدارس نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 من خلال كشوف رسمية تتضمن اسم الطالب ورقم الجلوس والدرجات التي حصل عليها في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى المجموع النهائي لكل طالب.

ويجري نشر النتائج تباعًا وفقًا لانتهاء أعمال المراجعة والرصد داخل المدارس، ما أدى إلى تداولها بشكل واسع عبر الصفحات الرسمية التابعة للمؤسسات التعليمية.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 بالدرجات

جاء إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 هذا العام في صورة درجات فعلية لكل مادة، دون الاعتماد على نظام التقديرات أو الألوان بما يتيح للطلاب التعرف بشكل دقيق على مستوى أدائهم الدراسي خلال الفصل الدراسي.

وتشمل النتيجة درجات جميع المواد الدراسية سواء المواد الأساسية المضافة للمجموع أو المواد التي تحتسب للنجاح والرسوب فقط.

المواد المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي

تضم المواد الأساسية التي تدخل ضمن المجموع الكلي للطالب كلًا من اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق.

ويبلغ المجموع الكلي للصف الأول الثانوي 600 درجة، بواقع 100 درجة لكل مادة من المواد الأساسية المقررة.

المواد غير المضافة للمجموع في أولى ثانوي

توجد مجموعة من المواد التي لا تضاف درجاتها إلى المجموع النهائي، لكنها تعد مواد نجاح ورسوب وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

ويشترط اجتياز هذه المواد وفق الضوابط المحددة من وزارة التربية والتعليم للانتقال إلى الصف الدراسي التالي.

طريقة توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2026

تعتمد الوزارة على عدة عناصر في تقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي، حيث يتم احتساب الدرجة النهائية من خلال الامتحانات والاختبارات الدورية وأعمال السنة.

وتتوزع الدرجات بين امتحان نهاية الفصل الدراسي والاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية وكشكول الحصة والواجب، بالإضافة إلى درجات السلوك والمواظبة.

شروط النجاح في الصف الأول الثانوي 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أن انتقال الطالب إلى الصف الأعلى يتطلب تحقيق الحد الأدنى للنجاح في كل مادة، مع ضرورة الحصول على النسبة المقررة في الامتحان التحريري.

أما الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز درجات النجاح المطلوبة، فيؤدون امتحانات الدور الثاني ويعد النجاح فيها شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف التالي.