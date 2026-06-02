منة شلبي وأحمد الجنايني بعد الحج.. تفاصيل رحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:23 مساءً - خطفت الفنانة المصرية منة شلبي أنظار جمهورها خلال الساعات الماضية بعد تداول صور ومقاطع مصورة لها من المملكة العربية السعودية أثناء تأديتها مناسك الحج لموسم 2026، حيث ظهرت وسط أجواء إيمانية مميزة برفقة المنتج أحمد الجنايني، في رحلة روحانية حظيت باهتمام واسع من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شهدت الصفحات الفنية والحسابات المهتمة بأخبار المشاهير تداول لقطات مختلفة من الرحلة، أظهرت منة شلبي وأحمد الجنايني أثناء أدائهم الشعائر الدينية في أجواء يغلب عليهم الخشوع والسكينة، وذلك بالتزامن مع توافد ملايين الحجاج من مختلف دول العالم إلى المشاعر المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأثار ظهور الفنانة المصرية في موسم الحج تفاعلاً كبيرًا بين جمهورها ومحبيها، حيث انهالت التعليقات التي حملت الدعوات الصادقة لها بالقبول والمغفرة، مع تمنيات بأن يكون حجها مبرورًا وسعيها مشكورًا، وعبر كثيرون عن سعادتهم برؤية نجمتهم المفضلة وهي تعيش هذه التجربة الروحانية التي تعد من أهم المحطات في حياة المسلمين.

يأتي تواجد منة شلبي ضمن مجموعة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على استغلال هذه الفترة للتفرغ الكامل لأداء المناسك، بعيدًا عن أجواء التصوير والارتباطات الفنية والمناسبات العامة، مفضلين قضاء أيام الحج في أجواء من التعبد والتقرب إلى الله.