إليك موعد مباراة البحرين وجورجيا ودياً استعداداً لكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يخوض منتخب البحرين مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب جورجيا ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة في لقاء يسعى من خلاله الجهاز الفني البحريني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة عدد من الخيارات الفنية قبل الدخول في المنافسات الرسمية، وتكتسب المباراة أهمية خاصة كونها تأتي أمام منتخب أوروبي يملك أسلوب لعب مختلفًا، ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك.

موعد مباراة البحرين وجورجيا الودية

تقام مباراة البحرين وجورجيا اليوم على ملعب ميخائيل ميسخي بالعاصمة الجورجية تبليسي، والذي يحتضن هذه المواجهة التحضيرية بين المنتخبين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين، وسط اهتمام جماهيري بمتابعة أداء المنتخب الوطني في هذه التجربة الودية.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وجورجيا

يمكن للجماهير متابعة أحداث مباراة البحرين ضد جورجيا مباشرة عبر قناة البحرين الرياضية التي تتولى نقل المواجهة على الهواء مباشرة، وتوفر القناة تغطية خاصة للقاء لمواكبة تحضيرات المنتخب البحريني ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة.