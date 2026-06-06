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حين تبدأ مرحلة التجهيز الجاد.. البحرين ضد جورجيا...

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حين تبدأ مرحلة التجهيز الجاد.. البحرين ضد جورجيا...

حين تبدأ مرحلة التجهيز الجاد.. البحرين ضد جورجيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يدخل منتخب البحرين لكرة القدم اختبارًا جديدًا خارج أرضه عندما يحل ضيفًا على منتخب جورجيا لكرة القدم في لقاء ودي مرتقب، ضمن سلسلة المباريات التي يخوضها المنتخب من أجل رفع مستوى الجاهزية قبل المرحلة القادمة من المنافسات الدولية.

أهمية مباراة البحرين وجورجيا 

ويطمح المنتخب البحريني إلى تقديم أداء قوي أمام منافس يتمتع بخبرة كبيرة على الساحة الأوروبية، حيث تشكل هذه المواجهة فرصة مهمة لاكتساب المزيد من الانسجام بين اللاعبين، بالإضافة إلى منح الجهاز الفني صورة أوضح عن جاهزية عناصر الفريق قبل خوض التحديات المقبلة.

موعد مباراة البحرين وجورجيا

يحتضن استاد ميخائيل ميسخي في مدينة تبليسي الجورجية أحداث المباراة الودية بين المنتخبين مساء اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تبدأ عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وجورجيا

أعلنت قناة البحرين الرياضية نقل المباراة مباشرة، لتتيح للجماهير فرصة متابعة المنتخب الوطني في واحدة من أبرز مبارياته الودية خلال فترة الإعداد الحالية.

مريم الجابري

الكاتب

مريم الجابري

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