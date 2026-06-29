طرح الإعلان الرسمي لفيلم "شمشون ودليلة" طرحت الشركة المنتجة لفيلم شمشون ودليلة بطولة أحمد العوضي ومي عمر الإعلان الرسمي للعمل تمهيدا لطرحه في صال إقرأ المزيد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شمشون ودليلة" بطولة أحمد العوضي ومي عمر، الإعلان الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في صالات السينما، اعتبارًا من يوم 8 يوليو، ضمن موسم أفلام صيف 2026، حيث يحمل جرعة كبيرة من الأكشن والمغامرات وسط أجواء من التشويق والكوميديا.

كشف إعلان فيلم "شمشون ودليلة"، عن نشأة "دليلة" -التي تجسدها مي عمر- كفتاة يتيمة الأب منذ طفولتها، الأمر الذي دفعها لتعلم أساليب الدفاع عن النفس، وخلال تلك الرحلة تُمارس أعمال النصب والتنكر في أكثر من شخصية، قبل أنّ تلتقي بـ"شمشون" الذي يجسده أحمد العوضي الذي يُمارس كل الأعمال غير القانونية، باستثناء جرائم القتل.

وخلال الأحداث، يُكلف "شمشون" و"دليلة" بمهمة سرية خارج البلاد وتحديدًا في إسبانيا، تطلب ذكاءً وخطة محكمة، لاستعادة ماسة نادرة جدًا تُقدر قيمتها بمليوني دولار، ليخوض الثنائي رحلة صعبة مليئة بالمعوقات والتحديات التي لا تخلو من الكوميديا في بعض الأحيان، والدخول في صراعات مع عصابات المافيا أثناء محاولاتهما تنفيذ المهمة.