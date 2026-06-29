عمر خيرت يكشف كواليس مكالمة فاتن حمامة التي غيّرت حياته الفنية تحدث الموسيقار الكبير عمر خيرت عن كواليس أولى مقطوعاته الموسيقية في عالم الموسيقى التصويرية والتي جاءت من خل إقرأ المزيد

تحدث الموسيقار الكبير عمر خيرت عن كواليس أولى مقطوعاته الموسيقية في عالم الموسيقى التصويرية، والتي جاءت من خلال تعاونه مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم "ليلة القبض على فاطمة".

كشف عمر خيرت خلال حلوله ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء السبت، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن التعاون بدأ بعدما استمعت إليه الفنانة فاتن حمامة بالصدفة في أحد الأماكن (حيث كان صديقًا لزوج ابنتها)، والتي أبدت إعجابها بموسيقاه وارتجالاته وتساءلت عن سبب عدم انتشار هذه الأعمال.

وأشار إلى أن الفنانة اتصلت به بعد ثلاثة أيام فقط، لتطلب منه وضع الموسيقى لعمل إذاعي يحمل اسم "قطرات الندى"، وهو عبارة عن أشعار تلقيها بصوتها، وبالفعل قدم العمل.

وأوضح أنه بعد فترة من توقفها عن التمثيل، عادت فاتن حمامة بفيلم "ليلة القبض على فاطمة"، وفاجأته باختياره ليكون المؤلف الموسيقي للفيلم، ووصف "خيرت" شعوره قائلًا: "من الأيام اللي منمتش فيها من السعادة"، وكان التحدي كيف سيقدم الموسيقى، خاصة وأنه لم يسبق له تأليف موسيقى تصويرية من قبل وبدأ فيها من "الصفر".

وعن كواليس هذا العمل، ذكر أنه كان يذهب بنفسه إلى مواقع التصوير ليستعجل معرفة طبيعة المشاهد؛ وخلال التصوير في مدينة بورسعيد، استمع إلى عزف "السمسمية" البورسعيدية، فاستلهم منها الإيقاع المميز وبنى عليه تيمة موسيقى "ليلة القبض على فاطمة" الشهيرة.

كما لفت عمر خيرت إلى أن موسيقى فيلم "ليلة القبض على فاطمة" حققت نجاحًا غير مسبوق، وصدرت كأول شريط كاسيت لموسيقى تصويرية لفيلم في العالم العربي يُباع منفردًا ويشتريه الجمهور للاستماع إليه، مما منحه دفعة قوية في بداية مشواره الفني.