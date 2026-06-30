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السيسي: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية للحفاظ على...

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السيسي: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية للحفاظ على...

السيسي: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية للحفاظ على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:23 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بذكرى ثورة الثلاثين من يونيوعبر صفحته الرسمية فيس بوك .

وقال  الرئيس في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ، أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم .

وأضاف الرئيس ان هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، وستظل هذه الثورة على الدوام رمزا لوحدة المصريين، وقدرتهم على مواجهة التحديات، وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية .

وأكد الرئيس:  نجدد العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء و الحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته، لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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