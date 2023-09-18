انت الان تتابع خبر مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 سبتمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقا للتحديث الأخير له على شاشات البنوك.

وقد سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك الأسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وفيما يتعلق بباقي البنوك المصرية، فقد استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، واستقر أيضا في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل الإسلامي، ثبت سعر الدولار عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

أما في بنك بلوم، فقد ظل سعر الدولار مستقرا عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

احتفظ سعر الدولار بثباته أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول عند 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع و 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد عند 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في السوق الموازي

شهد سعر الدولار تراجعاً أمام الجنيه المصري في السوق الموازي اليوم الاثنين 18 سبتمبر، حيث بلغ سعر الدولار حوالي 40.10 جنيه للبيع و 39.60 جنيه للشراء