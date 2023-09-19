انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 : مفاجأة قبل قليل لن تصدق ما حدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المواطنين في الساعات الماضية معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،في تعاملات في هذا السوق الموازي، داخل جمهورية مصر العربية.

سعر صرف الدولار:

من جانبه تحدثت بعض المعلومات في المواقع الإخبارية هناك زيادة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في ثالث أيام عمل البنوك في مصر بعد التي حدث نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر الجاري لمناقشة سعر الفائدة بعد رفعها الاجتماع الماضي بمقدار 100 نطقة أساس وعدم تحريك سعر الصرف.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

[الدولار]

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عن 40 جنيه بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة ارتفع 2جنيه كاملة في الدولار الواحد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.