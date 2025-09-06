الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الثمانية شهور الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الثمانية شهور الماضية إلى 26729 شهادة مقابل 25400 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع شهادات المنشأ في عمان 5.2% خلال 8 أشهر

وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الثمانية شهور الماضية، انخفضت بنسبة 9.3 بالمئة متراجعة إلى 854 مليون دينار، مقابل 942 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال الثمانية شهور الماضية بقيمة 387 مليون دينار، وبعدد 2305 شهادات ثم السعودية نحو 71 مليون دينار وبعدد 6079 شهادة.

وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة نحو 60 مليون دينار بعدد 699 شهادة ثم سوريا 53 مليون دينار وبعدد 2644 شهادة، والإمارات العربية بقيمة 47 مليون دينار بعدد 2971 شهادة وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثمانية شهور الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 435 مليون دينار والصناعية 157 مليون دينار والزراعية 119 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 74 مليونا والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

و"شهادة المنشأ" هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.