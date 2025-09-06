الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكر موقع ذي إنفورميشن أن أوبن إيه.آي رفعت توقعاتها لاستهلاك السيولة حتى 2029 بشكل كبير إلى 115 مليار دولار مع تكثيفها الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم روبوت الدردشة الشهير تشات جي.بي.تي.

OpenAI تتوقع استهلاك 115 مليار دولار سيولة حتى 2029

وقال الموقع، دون ذكر مصدر لما ورد في التقرير، إن التوقعات الجديدة تنطوي على زيادة 80 مليار دولار عما توقعته الشركة سابقا.

وأضاف التقرير أن أوبن إيه.آي التي صارت واحدة من أكبر مستأجري خوادم الحوسبة السحابية في العالم تتوقع استهلاك أكثر من ثمانية مليارات دولار هذا العام، أي أعلى بقرابة 1.5 مليار دولار من توقعاتها في وقت سابق من العام.

ولم ترد الشركة على طلب رويترز للتعليق بعد.



وأفاد الموقع أنها للسيطرة على تكاليفها المرتفعة، ستسعى أوبن إيه.آي إلى تطوير رقائق ومرافق خوادم مراكز بيانات خاصة بها لتشغيل تقنيتها.

وأفادت فاينانشال تايمز يوم الخميس بأن أوبن إيه.آي من المقرر أن تنتج أول رقاقة ذكاء اصطناعي تابعة لها العام المقبل بالشراكة مع شركة أشباه الموصلات الأميركية العملاقة برودكوم، مشيرة إلى أن أوبن إيه.آي تعتزم استخدام الرقاقة داخليا بدلا من إتاحتها لعملاء.

وجاء في التقرير أن استهلاك الشركة للسيولة النقدية سيزيد لأكثر من مثليه ليصل إلى أكثر من 17 مليار دولار العام المقبل، أي أعلى بعشرة مليارات دولار من التوقعات السابقة، مع استهلاك 35 مليار دولار في 2027 و45 مليار دولار في 2028.