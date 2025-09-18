الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 10.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 4212 عقدا.

10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3082 نقطة، بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.29 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.01 بالمئة.