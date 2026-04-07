نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تبحث تعزير التعاون مع بيلاروسيا في الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ بحث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع يفغيني سوبوليفسكي، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية بيلاروسيا لدى مصر التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الرقابة على الأغذية، وتيسير حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، فضلًا عن بحث فرص تبادل المعلومات العلمية والخبرات في مجالات التفتيش والرقابة والتحاليل المعملية.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

من جانبه، أعرب الجانب البيلاروسي عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في الإجراءات الرقابية، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة والسفارة البيلاروسية، بما يسهم في رفع مستوى النظم الرقابية، وتبادل الخبرات، ودعم سلامة الغذاء، مع التزام مشترك بتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وجودة للمنتجات الغذائية في كلا البلدين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تبحث تعزير التعاون مع بيلاروسيا في الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.