رونالدو على القمة.. نجوم الأهداف الحاسمة هذا الموسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:19 مساءً - شهدت النسخة الجارية من دوري روشن السعودي للمحترفين تألقاً لافتاً لمجموعة من المهاجمين الذين لعبوا دور "المنقذ" لفرقهم من خلال تسجيل أهداف الفوز.

وساهمت هذه الأهداف بشكل مباشر في تغيير خارطة ترتيب الدوري، حيث منحت هذه الأسماء أنديتها النقاط الثلاث كاملة في مواجهات معقدة، مما عزز من قيمة هؤلاء اللاعبين الفنية داخل تشكيلات الأندية الكبرى مثل النصر والأهلي والقادسية.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يمنح نادي النصر 11 انتصاراً ثميناً

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تأثيراً في نتائج مباريات فريقه هذا الموسم. ونجح رونالدو في تسجيل 11 هدفاً حاسماً كانت سبباً مباشراً في حصد "العالمي" للعلامة الكاملة في تلك المباريات، ليؤكد من جديد قيمته التهديفية الكبيرة وقدرته على حسم الأمور في اللحظات الصعبة لصالح نادي النصر.

إيفان توني وجوليان كينونيس يطاردان القمة مع الأهلي و القادسية

جاء المهاجم الإنجليزي إيفان توني، نجم نادي الأهلي، في المركز الثاني برصيد 10 أهداف حاسمة، مبرهناً على جدارته بقيادة هجوم "الراقي" في الموسم الحالي. وفي المركز الثالث، برز اسم جوليان كينونيس لاعب نادي القادسية، الذي نجح في تسجيل 8 أهداف منحت فريقه انتصارات غالية، مما جعل الصراع على لقب "اللاعب الأكثر حسماً" يشتعل بين نجوم أندية القمة في الدوري السعودي.