تفاصيل خبر أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 10:06 مساءً - – خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها ​الشهري اليوم الإثنين توقعاتها للطلب ‌العالمي على النفط في الربع الثاني من العام بنحو 500 ألف برميل يوميا، ​وأرجعت ذلك إلى تأثير الحرب ​الدائرة في الشرق الأوسط.

وتوقع تقرير أوبك ⁠على موقعها الإلكتروني أن يبلغ ​متوسط الطلب العالمي على النفط 105.07 ​مليون برميل يوميا في الربع الثاني، بانخفاض عن التوقعات التي وردت في تقرير الشهر ​الماضي والبالغة 105.57 مليون برميل ​يوميا.

وأضافت “جرى تعديل توقعات نمو الطلب للربع الثاني من ‌عام ⁠2026 بالخفض لكل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير الأعضاء فيها، ويعود ذلك بشكل رئيسي ​إلى ضعف ​مؤقت ⁠طفيف في نمو الطلب على النفط، نظرا للتطورات الجارية ​في الشرق الأوسط”.

ومع ذلك، توقعت ​المنظمة ⁠أن يجري تعويض هذا التراجع في النصف الثاني من العام.

وقالت المنظمة ⁠إن ​نمو الطلب العالمي للعام ​بأكمله لم يتغير عن تقديراتها السابقة.

