نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب ترامب: الكرة في ملعب طهران لاستكمال المحادثات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:16 صباحاً - _ قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن أحرزت تقدمًا كبيرًا في المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن استكمال المسار التفاوضي بات مرهونًا بخطوات من جانب طهران.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن “الكرة الآن في ملعب إيران”، في إشارة إلى انتظار الولايات المتحدة لمواقف عملية من الجانب الإيراني لدفع المفاوضات قدمًا.

وأشار فانس إلى أن بلاده تتوقع من إيران اتخاذ خطوات لفتح مضيق هرمز، محذرًا من أن مسار المحادثات قد يتغير حال عدم الاستجابة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.

