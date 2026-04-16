تراجع حاد في حركة ناقلات النفط بمضيق هرمز وسط التوترات بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 11:15 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز بشكل حاد هذا الأسبوع، إذ عبرت تسع ناقلات فقط الممر الحيوي، وسط استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول السيطرة على الممر البحري، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC يوم الأربعاء .

وأظهرت البيانات دخول ناقلة النفط العملاقة “RHN”، وهي من نوع VLCC القادرة على حمل نحو مليوني برميل، المضيق قادمة من خليج عمان، فيما عبرت ناقلة أخرى باسم “Alicia” إلى الخليج الفارسي يوم الثلاثاء، بحسب بيانات شركة LSEG.

كما أوضحت البيانات أن حركة الناقلات يوم الثلاثاء كانت أقل بنسبة 90% مقارنة بيوم 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي على إيران.

ورغم وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل، لا تزال حركة العبور منخفضة للغاية بسبب استمرار التهديدات والهواجس الأمنية المتعلقة بإمكانية استهداف الملاحة في المنطقة.

وفرضت البحرية الأمريكية حصارًا على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات الأخيرة، بينما تؤكد إيران أنها تسيطر على مضيق هرمز.

ويُعد المضيق ممرًا استراتيجيًا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة، ما يجعل الانخفاض الحالي واحدًا من أكبر الاضطرابات في الإمدادات النفطية في التاريخ.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز يمثل العامل الأهم لتخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة والأسعار والاقتصاد العالمي.

