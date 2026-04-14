نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع مع آمال استئناف الحوار بين واشنطن وطهران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:13 صباحاً - _ تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق الآسيوية، مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات، بعدما هدأت التوترات على خلفية مؤشرات لاحتمال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، رغم استمرار تداعيات الحصار الأمريكي على مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.86 دولار، ما يعادل 1.87%، لتسجل 97.50 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.25 دولار، أو 2.27%، إلى 96.83 دولارًا للبرميل.

ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في معنويات الأسواق، مع ترقب أي تطورات دبلوماسية قد تسهم في تهدئة الأوضاع واستقرار تدفقات الطاقة العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتراجع مع آمال استئناف الحوار بين واشنطن وطهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.