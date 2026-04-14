الدولار يستقر وسط ترقب تطورات هرمز والمحادثات مع إيران

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:13 صباحاً - _ استقر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الجيوسياسي، في ظل موازنة الأسواق بين مخاطر الإمدادات الناتجة عن سيطرة البحرية الأمريكية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبين احتمالات استمرار الحوار بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليصل إلى 98.38 نقطة، فيما صعد اليورو بشكل محدود بنسبة 0.03% إلى 1.1761 دولار.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.08% مسجلًا 159.3 ينًا للدولار، كما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03% ليصل إلى 1.3508 دولار، وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين مع ترقب أي تطورات سياسية قد تؤثر على اتجاهات الأسواق.

