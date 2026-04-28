المدير الإقليمي: «طلبات مارت» تخطط للتوسع في 5 محافظات جديدة بنهاية العام

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:03 مساءً - محمد أحمد _ أكد محمد سكينة، المدير العام الإقليمي لـ«طلبات مارت»، أن الشركة تعمل حاليًا في نحو 12 محافظة، مع خطة للتوسع تشمل 5 محافظات جديدة خلال العام الجاري، ليصل إجمالي انتشارها إلى 17 محافظة، من بينها محافظات الصعيد، وعلى رأسها المنيا.

ولفت سكينة الي ان “طلبات مارت” منذ انطلاقها عام 2020 في التحول من فكرة طموحة إلى أحد رواد قطاع التجارة السريعة، عبر تقديم احتياجات العملاء اليومية في أقل من 30 دقيقة، بجودة عالية وأسعار تنافسية، ضمن نموذج عمل مستدام يعتمد على الكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا.

وأضاف، خلال افتتاح أكبر مركز توزيع لـ«طلبات مصر» في الشرق الأوسط بمجال التجارة السريعة، أن هذا النمو السريع استلزم تطوير منظومة تشغيل أكثر كفاءة، من خلال الاستثمار في مراكز التوزيع التي تمثل العمود الفقري لعمليات الشركة، مشيرا الي المركز الرئيسي الجديد مقام علي مساحة 27 ألف متر مربع، ويخدم نحو 12 محافظة.

وأشار إلى أن المركز يعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى مليون قطعة يوميًا، مع خطة لرفعها إلى 1.5 مليون قطعة، بما يدعم شبكة «الدارك ستورز» عبر نموذج تشغيل مركزي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع مستوى الاعتمادية في الخدمة.

وأكد سكينة، أن المركز يعتمد على منظومة رقمية متكاملة لإدارة العمليات، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب وتحسين إدارة وتوزيع المخزون، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية.

وأضاف أن المشروع يوفر نحو 900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب الإسهام في تمكين الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع، عبر إتاحة خدمات التخزين والتوزيع دون أعباء تشغيلية كبيرة.

وشدد على أن افتتاح هذا المركز يمثل خطوة جديدة في مسيرة «طلبات مارت» نحو تعزيز استثماراتها طويلة الأجل في مصر والمنطقة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة واعتمادية، دون التأثير على جودة الخدمة أو تجربة العملاء.

