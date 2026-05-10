محمد عزوز: اقتصادية قناة السويس مرتفعة الجاذبية

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 05:01 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور محمد عزوز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست “بديلًا كاملًا” لجبل علي، ولكنها منصة إقليمية موازية ومكملة قادرة على جذب شريحة مهمة من الاستثمارات، خاصة مع توجه الشركات لتنويع سلاسل الإمداد.

أوضح عزوز في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الميزة في مصر تكمن في الجمع بين الموقع الجغرافي، وتنافسية تكلفة التصنيع، والسوق الكبيرة، واتفاقيات التجارة، بما يتيح للمستثمر ليس فقط إعادة التصدير، بل الإنتاج والتصدير بتكلفة تنافسية.

تقدم واضح في تطوير الموانئ والبنية التحتية

وعن وضع الموانئ والمناطق الصناعية، قال إنه تم تحقيق تقدم واضح في تطوير الموانئ والبنية التحتية، خاصة في مناطق مثل السخنة وشرق بورسعيد، مع تحسين الربط بشبكات النقل.

أضاف: كما أن المنطقة الاقتصادية تتميز بطبيعة خاصة تتيح مرونة أكبر في الإفراج الجمركي، إلى جانب القرب المباشر بين المناطق الصناعية والموانئ، ما يقلل زمن وتكلفة اللوجستيات.

وبالرغم من ذلك، يرى أن هناك تحديًا مؤثرًا يظل قائمًا حتى الآن وهو سرعة تخصيص الأراضي، وجاهزية المرافق، وسهولة الإجراءات بما يتماشى مع توقعات المستثمرين.

أكّد نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، على ضرورة تبني توجه انتقائي يركز على الصناعات الأقل استهلاكًا للطاقة والأعلى قيمة مضافة، في ظل تحديات الطاقة.

التركيز على الصناعات الهندسية ومكونات السيارات أولوية قصوى

وشدد على ضرورة التركيز على الصناعات الهندسية والإلكترونية ومكونات السيارات والصناعات الدوائية والمنسوجات المتقدمة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الموجهة للتصدير مثل الهيدروجين الأخضر.

ولوية قصوى للمشروعات التي تعتمد على التصدير وتوليد عملة أجنبية

وتابع: مع إعطاء أولوية قصوى للمشروعات التي تعتمد على التصدير وتوليد عملة أجنبية لتقليل الضغط على الموارد الدولارية.

وفي سياق آخر، أكّد عزوز أنه تم اتخاذ خطوات مهمة حسّنت الممارسات في بيئة الأعمال ومنها ميكنة الإجراءات، والشباك الواحد، والرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن منظومة نافذة ساهمت في تحسّين الإجراءات وتقليل زمن الإفراج من خلال توحيد جهات التعامل والاعتماد على النظم الرقمية.

تعدد جهات الفحص للشحنات الواردة يطيل زمن الإفراج

ولكنه يرى أنه لا تزال هناك تحديات مثل تعدد جهات الفحص للشحنات الواردة، ما قد يطيل زمن الإفراج.

واقترح التوسع في إدارة المخاطر لتقليل الفحص وتوحيد جهات الفحص واستكمال الربط الرقمي الكامل بما يضمن سرعة ووضوح الإجراءات وتحقيق النتائج المرجوة.

ويرى أن تعزيز تكامل الخدمات اللوجستية يتطلب ربطًا كاملًا بين الموانئ، والمناطق الصناعية، وشبكات النقل، مع الاعتماد على الرقمنة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بميزة أساسية وهي القرب الجغرافي بين المصنع والميناء، ما يقلل زمن وتكلفة النقل، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

واقترح عزوز إنشاء كيان أو منصة موحدة لتأهيل وتوفير العمالة الفنية المدربة حسب احتياجات المشروعات، مع تقديم حلول لوجستية للعمال مثل النقل والإعاشة، بما يساهم في تسريع التشغيل ورفع الإنتاجية.

