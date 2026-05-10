ملف.. رؤساء شركات: الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يدعم تنافسية الاقتصاد

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد عدد من رؤساء الشركات أن الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وخمس جهات حكومية، تشمل وزارة الاتصالات، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحويل منظومة الاستثمار إلى بيئة أكثر كفاءة ومرونة، مع تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

أوضحوا لـ«دوت الخليج» أن هذه الخطوة تعكس توجهًا مؤسسيًّا واضحًا نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال. وأشاروا إلى أن قيام شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بالاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة يضمن سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.

قالوا إن هذا الإجراء يقلص زمن إنجاز الخدمات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل من ازدواجية البيانات، ويعزز الحوكمة ودقة اتخاذ القرار.

ونوهوا إلى أن توسيع استخدام برامج الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار يسهم في تقليل الأخطاء البشرية، وتسريع عمليات فحص المستندات والمطابقة، وتحليل طلبات التأسيس، وتقديم الدعم الفوري للمستثمرين من خلال منصات رقمية تفاعلية، بما يختصر زمن تأسيس الشركات ويعزز تجربة المستثمر.

أضافوا أن الاعتماد على الحلول الذكية يوفر قاعدة بيانات تحليلية تساعد صانعي القرار في صياغة سياسات استثمارية أكثر دقة ومرونة، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في جاهزية السوق المصرية.

داليا السواح: الربط الإلكتروني نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال

عمرو فتوح: الربط الإلكتروني رسالة ثقة ودعم لتنافسية الاقتصاد

أحمد الزيات: الربط الإلكتروني تحول إستراتيجي يعزز كفاءة السوق ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية

