مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية مال وأعمال

د. محمد فريد: نعمل على بناء شراكة متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
د. محمد فريد: نعمل على بناء شراكة متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار

د. محمد فريد: نعمل على بناء شراكة متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار

نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. محمد فريد: نعمل على بناء شراكة متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 06:13 مساءً - قام الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة إلى البورصة السلعية العالمية البيلاروسية (BUCE) بالعاصمة مينسك، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التجارة عبر البورصات السلعية.

والتقى الدكتور فريد بألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، وعدد من قيادات البورصة، حيث تناولت المباحثات آليات تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبحث فرص التكامل والتعاون الفني بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها البيلاروسية.

واستعرض الجانب البيلاروسي آليات عمل البورصة، باعتبارها واحدة من أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية، والدور الذي تقوم به في تنظيم تداول السلع ودعم حركة التجارة، إلى جانب عرض منظومة التداول الإلكتروني والخدمات الفنية التي تقدمها البورصة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتداول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المؤسسي بين البورصتين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات السلعية وأفضل الممارسات في إدارة وتشغيل منصات التداول.

وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت كذلك دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتهيئة الأطر الفنية والمؤسسية التي تسهم مستقبلًا في تعزيز حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين.

أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يخدم جهود تطوير منظومة التجارة السلعية في مصر.

ومن جانبه، أكد ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، تطلع بلاده إلى بناء شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى استعداد البورصة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني وتطوير المنصات الرقمية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وتجارية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د. محمد فريد: نعمل على بناء شراكة متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع .. وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة

أخبار ذات صلة

0 تعليق