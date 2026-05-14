مباحثات لتسريع وتيرة تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية وزيادة الاستثمارات

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 05:55 مساءً - عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع كلٍ من رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، واولج فالديموريدش نائب رئيس وزراء تتارستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026”.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للمنتدى والزيارات الصناعية المصاحبة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا، والدعم الكبير الذي تحظى به هذه العلاقات من قيادتي البلدين.

وتناول الاجتماع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد الوزير أن مصر قامت بالفعل بتخصيص نحو 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وأن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة لتسريع بدء التنفيذ. مؤكدا استعداد مصر للتنسيق الفوري بشأن أي متطلبات أو إجراءات لازمة من الجانب المصري.

فرص لتوطين الصناعات الروسية في مصر بمجالات الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماويات

وبحث الجانبان فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والصناعية، والصناعات الهندسية، وصناعات البتروكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب فرص التعاون مع كبريات الشركات الروسية في مجالات تصنيع وتجميع المركبات الصناعية داخل مصر، بما يخدم الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.

ومن جانبه أكد رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، اهتمام الشركات الروسية بزيادة استثماراتها الصناعية في مصر، مشيداً بما توفره مصر من بنية تحتية حديثة واتفاقيات تجارية واسعة وقدرات تصديرية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة الروسية، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل أولوية استراتيجية للجانب الروسي، وأن العمل يتم الان لتسريع الإجراءات المرتبطة بالمطور الصناعي تمهيداً لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل قام الجانبان بجولة تفقدية لعدد من المصانع للتعرف على تجربة جمهورية تتارستان في مجالات التنمية الصناعية والتي تشمل العديد من الصناعات وخاصة الصناعات كثيفة التكنولوجيا.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والوزير مفوض تجاري أحمد شوقي رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو، ومصطفى لطفى المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري في موسكو، والمستشار أحمد مدحت المستشار بالسفارة المصرية في موسكو.

