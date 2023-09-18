نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحبس والغرامة للكاتب هشام قاسم بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق وإهانة موظف عام (تعرف على الحكاية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هشام قاسم، أسدل الستار على قضية الناشر هشام قاسم أمس، حيث حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية أمس، بمعاقبة الكاتب هشام قاسم بالحبس لمدة 6 أشهر.

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وتم حبس الكاتب والناشر هشام قاسم بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة بجانب غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بحبسه أيضًا لمدة 3 أشهر في اتهامه بإهانة موظف عام، وكانت المحكمة قد براءته من تهمة إزعاج السلطات التي رفعت ضده.

بلاغ إلى النيابة العامة



وزير القوى العاملة الأسبق كمال ابو عطية الكاتب هشام قاسم

هشام قاسم، ويشار إلى أن وزير القوي العاملة الأسبق الأستاذ كمال أبو عيطة كان قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت كان يحمل رقم 5007 لسنة 2023، تتضمن اتهام سابق لأبو عيطة «بإهدار المال العام»وانتهت القضية في ذلك الوقت بالتصالح.

ليتم تقديم بلاغ آخر ضده يتهم فيه هشام قاسم بإهانته وسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان قد أحيل المحضر إلى نيابة العامة في منطقة السيدة زينب الكلية.

إخلاء السبيل ورفض دفع الكفالة



الكاتب هشام قاسم

القوى العاملة، وبعد إحالت البلاغ إلى النيابة العامة فقد أخلت سبيله بكفالة مالية، ولكنه رفض دفع الكفالة فأحيل إلى المحكمة، وتواصلت البلاغات ضده بعد ذلك حيث حرر فرد أمن بلاغا جديدا ضده حمل رقم 2825 لسنة 2023، بتهم الاعتداء على موظف عمومي بالقول أثناء احتجازه بالقسم على ذمة التحقيقات في البلاغ الأول في قسم شرطة بمنطقة السيدة زينب.

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وفيما أوضح المحامي المتهم ناصر أمين، وهو دفاع الكاتب هشام قاسم، أن المحكمة قد برأته من تهمة إزعاج السلطات والموظفين العموميين بقسم السيدة زينب.

من هو الكاتب هشام قاسم