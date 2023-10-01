نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغد": تعدد مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية يعكس المناخ الديمقراطي بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إن حالة الزخم السياسي التي تعيشها مصر الآن هي حالة إيجابية في ظل وجود أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية بعد حصولهم على تزكية أعضاء مجلس النواب للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى أننا ننتظر حصول باقب المرشحين المحتملين على تزكية من أعضاء مجلس النواب أو توكيلات من المواطنين لخوض المنافسة في ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار إسماعيل في بيان صحفي له، إلى أن وجود أكثر من مرشح من الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد مدى النضج السياسي الذي وصلت إليه الأحزاب لكي تعبر عن دورها الحقيقي وهدفها الأساسي وهو أن تكون جزء من المنافسة على تداول السلطة في مصر.

وأكد سكرتير عام حزب الغد، أن تعدد المرشحين من رؤوساء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية يعكس المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال فتح المجال العام أمام الأحزاب والقوى السياسية لكي تعبر عن رأيها بكل حرية.

وطالب الأحزاب بأن تقوم بدورها على أكمل وجه في الشارع المصري خلال الفترة القادمة وأن تستثمر فترة الانتخابات الرئاسية القادمة لكي تقترب بشكل أكبر من المواطن المصري وتستمع إلى مشاكله وهمومه وتحاول أن تكون صوت هذا المواطن أمام كافة مؤسسات الدولة المصرية للعمل على حلها.