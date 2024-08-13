اقتصادية قناة السويس: وضع حجر الأساس لمشروع إروغلو القابضة للملابس الجاهزة بالقنطرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:30 مساءً - جمال الدين: مشروع "إروغلو جارمينت" يضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات في منطقة القنطرة غرب الصناعية

القنطرة غرب – الثلاثاء 13 أغسطس 2024

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو جارمينت – Eroglu Garment" للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالتعاون مع مجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 40 مليون دولار، ويقع على مساحة 64 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله في يناير المقبل نحو 2750 فرصة عمل، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة 400 ألف متر مربع، وقد حضر المراسم كلٌّ من: اللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والسفير التركي بالقاهرة، وصالح موتلو شن، ورئيس مجموعة إروغلو القابضة نورالدين إروغلو، ونائبي رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، ولفيف من قيادات الهيئة، والشركة التركية.

يأتى هذا المشروع في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية لتوطين مشروعات صناعية لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي حققت نجاحًا وتستهدف التصدير للخارج، والبالغ عددها 151 شركة.

وعلى هامش مراسم وضع حجر الأساس صرح وليد جمال الدين، إن مشروع شركة إروغلو جلوبال القابضة يضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، إضافةً إلى كونه أول مشروع تركي بمنطقة القنطرة غرب، كما يعد من بين أوائل المشروعات التي تشهدها منطقة القنطرة بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا تزال، في تطويرها وتجهيز بنيتها التحتية مما يضعها على خريطة الاستثمارات الصناعية الواعدة في مصر، ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا كمركز صناعي ولوجستي رائد، ووجهة مفضلة للاستثمار، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار في ظل خدمات الشباك الواحد التي تقوم الهيئة من خلالها برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما لفت رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، ما يؤهلها لأن تصبح صرحًا صناعيًّا في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة للتكامل مع مواني الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، ويمثل ترجمةً مباشرة للجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جذب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

من جانبه أكد نورالدين إروغلو، اعتزاز مجموعة إروغلو جلوبال القابضة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأول من نوعه خاصة في منطقة القنطرة غرب الواعدة والمبشرة بالنجاح، والذي يمثل ثالث استثمارات الشركة في مصر، بعد مشروعيها في مدينتي الإسماعيلية ودمياط، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد استكمالًا لرحلة نجاح طويلة بدأت قبل 41 عامًا في مصر، موضحًا أن المشروع يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار، التي تمثل ما نسبته 70% من حجم إنتاج المصنع، وتوجه الشركة 30% من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية؛ حيث يهدف المصنع الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات التي تشمل نظامًا لمعالجة المياه المستردة ومنشآت الطاقة الصديقة للبيئة، إلى إنتاج 7 ملايين قطعة من ملابس الجينز سنويًّا عند الوصول لطاقته الكاملة، مضيفًا أن المشروع يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا.