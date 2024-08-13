شوط أول سلبى بين الهلال ضد الأهلي فى كأس السوبر السعودي 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:32 مساءً - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة فريقى الهلال السعودى ونظيره أهلي جدة، والتي تجمع بينهما حاليا باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا للدوري السعودي المحترفين، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

ويسعى الهلال للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج للمرة الثانية تواليا لأول مرة، بعد تغلبه على الاتحاد 4-1 في الموسم الماضي، في حين يأمل الأهلي بتكرار نسخة 2016 حين فاز على الهلال نفسه بركلات الترجيح متوّجاً باللقب الوحيد له في البطولة.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز من لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويشارك في الدور قبل النهائي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري المحترفين، وفي حال تكرار فريق يتم إشراك الفريق التالي في ترتيب الدوري.

وخلال الموسم المنقضي، توج الهلال بلقب الدوري وأنهى النصر الموسم بالمركز الثاني، كما يتنافس الفريقان على لقب كأس الملك عبر المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وبالتالي، حظي فريقا الأهلي والتعاون بفرصة المشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع بالدوري، على الترتيب.