انطلاق دوري أبطال الساحل للسيدات غدا بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:32 مساءً - تنطلق غدا الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، فعاليات بطولة دوري أبطال الساحل للسيدات، والذي يقام في إطار اهتمام المهرجان بتشجيع الرياضة النسائية ودعم المشاركات فيها.

وتنطلق البطولة مساء الخميس 15 أغسطس، حيث وجه منظمو المهرجان الدعوة للجماهير لحضور مباريات الدوري وتشجيع الفرق المشاركة، وأكدوا أهمية دعم اللاعبات وتشجيعهن على تقديم أفضل ما لديهن.

تعتبر هذه البطولة رسالة واضحة على اهتمام مصر بتطوير الرياضة النسائية وإعطائها المكانة التي تستحقها، كما أنها تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للنساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

ويشهد دوري أبطال الساحل للكرة النسائية بمهرجان العلمين الجديدة، مشاركة 12 فريقًا من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية، مما يضمن منافسة قوية وإثارة كبيرة.

وستقام المباريات على ملعب سكور جراس بالعلمين الجديدة، والذي تم تجهيزه لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، وتنطلق هذه الفعاليات المرتقبة الخميس المقبل.