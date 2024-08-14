«التحالف الوطني» يسلم 3000 مشروع تمكين اقتصادي في بني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 10:29 مساءً - أعلنت مؤسسات أبو هشيمة الخير والأورمان وحياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، عن نجاحهم فى تسليم 3000 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف، فى خطوة رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال حفل كبير أقيم اليوم، بحضور كوكبة من القيادات والمسؤولين، وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحويل الأسر من مستهلكة إلى منتجة، وتمكينها من الاعتماد على نفسها وتحسين مستوى معيشتها. وقد تم تصميم المشاريع المقدمة بعناية لتناسب احتياجات كل أسرة، وتوفير فرص عمل ودخل مستدام.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدة أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف التحالف الوطنى فى دعم وتمكين المجتمعات المحلية.

بدورها، أكدت مؤسسات الأورمان وحياة كريمة وابوهشيمة الخير على أهمية الشراكات المجتمعية فى تحقيق التنمية، مؤكدة استمرارهم فى تقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية.