الهلال الأحمر المصري ينفذ برنامجاً تدريبياً مكثفاً لإعداد مدربين من ميسرات الحضانات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:25 مساءً - نفذ الهلال الأحمر المصري برنامجا تدريبياً مكثفاً لإعداد مدربين من ميسرات الحضانات، وذلك فى إطار المنحة المقدمة من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لرفع كفاءة مؤسسات العمل الأهلي.

وأكدت الدكتورة آمال إمام القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن التدريب استهدف بناء قدرات وإعداد ميسرات الحضانات على مستوى 5 محافظات "القاهرة ،البحر الأحمر، والوادي الجديد ، وجنوب سيناء ومرسى مطروح"، حيث استعرض البرنامج على مدى أيام عمله عدد من المحاور المتعلقة بتوفير بيئة تربوية وصحية داعمة للأطفال، وذلك من خلال عدد من الخبراء من شركة مسار للتنمية المستدامة.

وتناول التدريب التهذيب الإيجابي، حيث استراتيجيات تطور الطفل بشكل صحي ونفسي سليم، وبما يعزز السلوكيات الإيجابية بطريقة محبة وداعمة وطرق التربية الإيجابية وآليات بناء العلاقات الفاعلة مع الأطفال،لتحفيز النمو الإيجابي وتعزيز السلوكيات الجيدة من خلال التواصل الفعال.

كما تضمن التدريب على برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل وأهمية هذه المرحلة فى دعم نمو الطفل وتطوره فى بيئة آمنة ومحفزة.

ويأتى التدريب فى إطار المنحة المقدمة من صندوق دعم المشروعات والمؤسسات الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري كجهة تنفيذية تعمل المنحة على رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تقديم المنح والمعونات المالية والفنية لخمسة محاور وهي " دور رعاية الايتام - دور المسنين - مراكز تأهيل ذوي الاعاقة - حضانات المحافظات الحدودية - مركز ضحايا الاتجار بالبشر "، ويعد هذا التدريب ضمن مجموعة من التدخلات التى تشمل تدريبات فنية وإدارية الهدف منها هو رفع كفاءة العاملين بمؤسسات العمل الأهلى والمستحقين للمنحة.