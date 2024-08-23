رسميًا.. الخلود السعودي يضم أليو ديانج الى صفوفه حتى صيف 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 05:30 مساءً - أعلن نادي الخلود السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، قادما من نظيره النادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ورحبت الصفحة الرسمية للنادي السعودي، عبر منصة "إكس"، قائلة: "رسمياً الدبابة المالية أليو ديانج ينضم لصفوف فخر الرس".

وأكد نادي الخلود، أن إدارة أنهت بشكل رسمي التعاقد مع لاعب الأهلي المصري، المالي أليو ديانج على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار.

وكانت صفقة المالي أليو ديانج لفريق الخلود السعودي، مهددة بالفشل لعدم وجود سيولة مالية لإتمام الصفقة وهو ما جعل الخلود يتأخر في تسديد قيمة الصفقة التي تبلغ 500 ألف دولار مقابل الإعارة موسماً.

ويبدأ فريق الخلود مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، بمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة السعودي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى.