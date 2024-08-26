تعرف على أسباب تأخر صفقة الأهلى مع التونسي بن رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:44 مساءً - لم يغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم العوائق التي تواجه الصفقة، من الاتفاق على المقابل المالي المحدد من النادي المجري أو التكدس في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي.

مارسيل كولر متمسك للغاية بالتعاقد مع بن رمضان ويضغط على إدارة ناديه من أجل ضم اللاعب في ظل الحاجة إلى خدماته ولإيمانه التام بقدراته، وهو ما أكده الدكتور خالد الجوادي مدرب كولر السابق، حيث يضع اللاعب التونسي على رأس أولوياته في الصيف الجاري.

أكبر أزمة تواجه الأهلي في ضم بن رمضان هي حالة التكدس في قائمة اللاعبين الأجانب، في ظل وجود 5 لاعبين في قائمة الأجانب بالقلعة الحمراء حاليا، هم: بيرسي تاو وعلي معلول ورضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري الذي سيتم الإعلان عن ضمه خلال الـ48 ساعة القادمة، بخلاف أحمد قندوسي العائد من الإعارة والذي يتم تسويقه حاليا.

ومع رغبة كولر في ضم بن رمضان يتمسك أيضا بضم مهاجم أجنبي جديد بجانب وسام أبو علي ومحمود كهربا، وهو ما يضع الإدارة في مأزق بشأن التخلص من بعض اللاعبين الأجانب، حيث يسود اتجاه بتسويق قندوسي ورفع اسم معلول من القائمة حتى يناير المقبل، بخلاف رفض بيرسي تاو كل الحلول المقدمة للرحيل عن القلعة الحمراء رغم جلب أكثر من عرض للاعب ولكنه يتمسك بالبقاء أو فسخ العقد بالتراضي مقابل الحصول على قيمة عقده كاملا والذي يبلغ مليون و200 ألف دولار سنويا.

الأهلي يبحث حاليا عن حلين حال تمسك بيرسي تاو بموقفه الرافض لكل الخيارات من أجل الرحيل، الأول هو حسم صفقة بن رمضان والتراجع عن ضم مهاجم أجنبي مع تعويض كولر بالتعاقد مع مهاجم محلي أو مهاجم فلسطيني يتم معاملته كلاعب محلي كما حدث مع وسام أبو علي، ووقتها سيكون فكرة إتمام صفقة بن رمضان سلسة وغير معقدة.

الحل الثاني وهو التعاقد مع مهاجم أجنبي والانسحاب من صفقة التعاقد مع بن رمضان في حالة عدم إيجاد حلول وسط في أزمة تسويق بيرسي تاو، ووقتها ستكتفي الإدارة بصفقة أجنبية ثالثة وهي المهاجم الأجنبي بعد صفقتي الثنائي المغربي عطية الله وداري.

ورغم الحديث عن وجود تعثر في المفاوضات بين إدارتي الأهلي وفرينكفاروزي بشأن صفقة بن رمضان بسبب المقابل المالي، ولكن الأمور في طريقها للحل باعتبار أن الخلاف بين إدارة الناديين بسيطا على بعض الاتفاقات المالية ولن يعيق الصفقة، ولكن العائق الأساسي في أزمة قائمة الأجانب بالقلعة الحمراء التي تعاني من تكدُس وهو ما يتعارض مع لائحة اتحاد الكرة التي تشترط قيد كل نادي 5 لاعبين أجانب فوق السن بحد أقصى.