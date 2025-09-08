نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى آداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من كافة أوجه الرعاية والإهتمام، فضلًا عن حرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للعطاء جيلًا بعد جيل.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين، مؤكدًا أن تكريم القادة الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة يعد تكريم للعمل الدؤوب والمسيرة الحافلة بالعطاء، كما أشار إلى أن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين، وأن ما نجنيه اليوم من ثمار أمن الوطن وإستقراره ما كان ليتحقق لولا تضحيات رجال صادقين حافظوا على رفعة القوات المسلحة وتقدمها وجعلوا من حياتهم رسالة مقدسة لصون الوطن والحفاظ على مقدساته، وفى ختام كلمته وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين عرفانًا بما تحملوه من مسئوليات إجتماعية كبرى، وقيامهم بدورهم الأسرى على أكمل وجه، مهيئين المناخ المناسب للقادة ليحظوا بالتفرغ للمهام المكلفين بها فى خدمة الوطن

بما يجعلهم خير شركاء فى مسيرة الكفاح والعطاء والأحرف المضيئة فى سجلات حب الوطن.