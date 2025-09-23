الرياض - كتبت رنا صلاح - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، بـ”ليون كاكو أدوم” وزير خارجية كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الإيفواري لبحث سبل التعاون

أشاد الوزير عبد العاطى بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الإيفوارية، معربًا عن التطلع للبناء على مخرجات الجولة السياسية الثالثة التي عُقدت في القاهرة في أغسطس ٢٠٢٥، كما ثمن وزير الخارجية الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يدعم فُرص التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.

أشار وزير الخارجية إلى الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية فى دعم مشروعات التنمية فى أفريقيا، والتطلع للتعاون مع الجانب الايفواري في كافة المجالات ذات الأولوية لكوت ديفوار بما في ذلك بناء الطرق والجسور وتوطين الصناعات الدوائية، والثروة الحيوانيّة والسمكية والتعدين والزراعة والصحة والنقل.

شدد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تكثيف التعاون والتنسيق لدعم قدرات دول منطقة غرب أفريقيا في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة، مؤكدًا على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

في سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى بشأن مُختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، لاسيما الأوضاع في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا؛ فضلًا عن تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، بالاضافة إلى جهود إرساء الاستقرار والسلم والأمن بالقارة.