نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشيد بدعم موزمبيق للمرشح خالد العناني باليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية بمندوب موزمبيق الدائم لدى اليونسكو في باريس، خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

وأشاد وزير الخارجية بدعم موزمبيق للمرشح الأفريقي والعربي خالد العناني، مشيدًا بالتزام موزمبيق بقرار الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح د.خالد العناني باعتباره مرشح إفريقيا للمنصب، لا سيما وأن هذا الدعم يعكس روح التضامن الأفريقي ووحدة الموقف القاري خلف المرشح الأفريقي المعتمد من الاتحاد الأفريقي، ويُجسد نموذجًا للتعاون والتكامل داخل القارة الأفريقية.