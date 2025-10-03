نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنديل يشيد بكفاءة أعضاء لجان الترقية ويهنئ ممثلي جامعة حلوان في الدورة 2025–2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أعضاء اللجان العلمية الذين تم اختيارهم ضمن الدورة الخامسة عشر (2025–2028) لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد سيادته أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في كفاءاتهم العلمية وخبراتهم الأكاديمية، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر. كما يعرب "قنديل" عن فخره بانضمام نخبة من علماء الجامعة إلى هذه اللجان، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية الرفيعة.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تشكيل هذه اللجان يمثل خطوة محورية في دعم جودة البحث العلمي وتعزيز معايير التقييم الأكاديمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر. ونحن في جامعة حلوان نعتز بمشاركة نخبة من علمائنا في هذه المهمة الوطنية، وندعمهم بكل السبل لتحقيق أهدافها المنشودة.



وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن أعضاء اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الخامسة عشر ( ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨)

الدراسات اللغوية، لجنة اللغة العربية وآدابها لوظائف الأساتذة الأستاذ الدكتور محمود أبو المعاطي أحمد عكاشة،كلية الآداب جامعة حلوان، تخصص اللغة العربية وآدابها، العلوم اللغوية.

الدراسات اللغوية، لجنة اللغة العربية وآدابها لوظائف الأساتذة المساعدين الأستاذ الدكتور جميل عبد المجيد حسين أحمد، كلية الآداب جامعة حلوان، تخصص اللغة العربية، بلاغة ونقد أدبي.

الدراسات الأدبية، لجنة التاريخ لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الأستاذ الدكتور عبد السلام عبد الحليم عامر صبيح، كلية الآداب جامعة حلوان، تخصص تاريخ مصر الحديث الاقتصادي والاجتماعي.

الدراسات الأدبية، لجنة الوثائق والمكتبات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، الأستاذة الدكتورة أماني محمد محمد السيد، كلية الآداب جامعة حلوان تخصص المكتبات والمعلومات، تقنيات المعلومات.

الدراسات القانونية، لجنة القانون الخاص مدني وتجاري ومرافعات، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور السيد العربي حسن حسني محمد العشري، تخصص فلسفة القانون وتاريخه، الدكتورة نادية محمدمعوض السيد، تخصص القانون التجاري البحري والجوي.

الدراسات التجارية، لجنة الدراسات الاحصائية والتأمين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الأستاذ الدكتور أبراهيم حسن إبراهيم عبد الحميد، كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، تخصص الإحصاء التطبيقي.

الدراسات التجارية، لجنة الاقتصاد والمالية العامة لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة سمية أحمد علي عبد المولى، تخصص اقتصاد، تنمية، الأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمان، تخصص التجارة الدولية، التجارة والنقل واللوجستيات.

الدراسات التربوية، لجنة تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم حاسب آلي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، الأستاذ الدكتور خالد مصطفي محمد مالك،كلية التربية جامعة حلوان، تخصص تكنولوجيا التعليم.

الدراسات التربوية، لجنة التربية المقارنة والإدارة التعليمية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التربية جامعة حلوان، إبراهيم عباس اسماعيل الزهيري، تخصص التربية المقارنة والإدارة التعليمية، الأستاذة الدكتورة نهلة سيد حسن حسن أبو عليوة، تخصص التربية المقارنة والإدارة التعليمية.

علوم الرياضة، لجنة الإدارة الرياضية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية علوم الرياضة بنين بالهرم، الأستاذ الدكتور إياد محمد السيد محمد خليل، تخصص تربية رياضية، القياس والتقويم الرياضي، الدكتور حسين عمر أمين المصري، تخصص الإدارة الرياضية.

علوم الرياضة، لجنة الرياضة المدرسية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، الدكتور علي مصطفى طه مصطفى،كلية علوم الرياضة بنين جامعة حلوان، تخصص طرق تدريس التربية الرياضية.

علوم الرياضة لجنة التدريب الرياضي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، الأستاذة الدكتورة حنان محمد مالك يوسف، كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان، تخصص علوم الحركة، الدكتور صلاح مصطفى مصطفى منسي، كلية علوم الرياضة بنين جامعة حلوان، تخصص التربية الرياضية تدريب السباحة.

علوم الرياضة لجنة العلوم الحيوية الرياضية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية علوم الرياضة بالهرم جامعة حلوان، الدكتور محمد السيد محمد الأمين، تخصص التربية الرياضية الصحية، الدكتور هيثم عبد الحميد أحمد داوود، تخصص فسيولوجيا الرياضة.

الفنون والتربية الموسيقية لجنة التربية الفنية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة أمينة محمود كمال عبيد، تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، الدكتورة داليا حسني محمد العدوى، تخصص تكنولوجيا تعليم التربية الفنية، الأستاذ الدكتور نبيل عبد السلام محمد جمعة، تخصص نقد وتذوق فني.

الفنون والتربية الموسيقية لجنة الفنون التطبيقية، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، ومن كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الأستاذ الدكتور أحمد وحيد مصطفى، تخصص تصميم المنتجات، الأستاذة الدكتورة رشا عبد الهادي محمد عبد الهادي، تخصص الغزل والنسيج والتريكو تكنولوجيا إنتاج التريكو، الأستاذة الدكتورة سلوى عبد الله الغريب يونس، تخصص التصميم الصناعي الأجهزة والمعدات، الأستاذ الدكتور علي محمد سنوسي محمد، تخصص التصميم الداخلي والأثاث، تصميم المنشآت السياحية، الدكتورة غالية الشناوي إبراهيم سليم، تخصص الغزل والنسيج، فحص ومراقبة الجودة، الدكتورة فاطمة علي متولي معلي، تخصص الغزل والنسيج مراقبة جودة، الأستاذة الدكتورة ميسون قطب محمد عبد العال تخصص الإعلان، تصميم المطبوعات.

الفنون والتربية الموسيقية لجنة التربية الموسيقية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الدكتورة حنان أحمد محمد المنشاوي، تخصص التربية الموسيقية بيانو، الأستاذة سوزان عبد الله عبد الحليم صبري، تخصص العلوم التربوية الموسيقية صولفيج وايقاع وارتجال، الدكتور عبود عبد الحليم أحمد تخصص الأداء، غناء، الأستاذة الدكتورة ماجدة العفيفي محمود محمد تخصص التربية الموسيقية موسيقى عربية، الدكتورة ماجدة مصطفى كامل، تخصص البيانو والمصاحبة، الدكتور محسن سيد أحمد مرسى تخصص التربية الموسيقية العلوم الموسيقية التربوية.

السياحة والفنادق لجنة السياحة والفنادق لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور ماجد محمد فهمي محمود فهمي نجم، تخصص الإرشاد السياحي أثار مصرية قديمة، الدكتورة هالة فؤاد توفيق محمد تخصص الدراسات السياحية، تسويق سياحة.

الاقتصاد المنزلي لجنة الاقتصاد المنزلي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة رشا عبد العاطي راغب عبد الحميد تخصص إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الدكتورة زينب عبد الحفيظ على فرغلي تخصص تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة، والأستاذة الدكتورة مني سامي حلبي خليل تخصص التغذية وعلوم الأطعمة، الأستاذة الدكتورة نادية محمود محمد خليل تخصص ملابس ونسيج، الدكتور وليد شعبان مصطفى رمضان، تخصص الصناعات الجلدية.

الخدمة الاجتماعية، لجنة الخدمة الاجتماعية لوظائف الأساتذة من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم حمزة تخصص التخطيط الاجتماعي، الأستاذة الدكتورة جيهان سيد بيومي القط، تخصص خدمة الفرد، الأستاذة الدكتورة سامية عبد القادر أحمد همام، تخصص خدمة الفرد، الدكتور علي سيد علي مسلم، تخصص تنظيم المجتمع، الدكتورة نجلاء محمد محمد صالح، تخصص خدمة الجماعة، الدكتور نصر خليل محمد عمران، تخصص تخطيط اجتماعي.

الخدمة الاجتماعية، لجنة الخدمة الاجتماعية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة أماني محمد رفعت قاسم عبد الرحمن تخصص العمل مع الأفراد والأسر، الدكتور زكنية عبد القادر خليل عبد القادر تخصص تنظيم المجتمع، الدكتورة عائشة عبد الرسول أمام سعد تخصص تنظيم المجتمع، الدكتور عبد الرحمن صوفي عثمان حنفي، تخصص التخطيط الاجتماعي، الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز تخصص خدمة الجماعة، الدكتورة نفين عبد المنعم محمد ابراهيم تخصص تنظيم المجتمع.

الآثار والتراث لجنة الآثار الإسلامية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من كلية الآداب جامعة حلوان الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد أبو طاحون تخصص الآثار الإسلامية، عمارة إسلامية.

العلوم الأساسية لجنة الرياضيات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من كلية العلوم جامعة حلوان الأستاذ الدكتور عادل عبد الفتاح مصطفي درويش تخصص المعادلات التفاضلية والتحليل الدالي.

العلوم الأساسية لجنة الكيمياء الحيوية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية العلوم جامعة حلوان الأستاذة الدكتورة وفاء غنيم بيومي عبد الفتاح شوشة تخصص كيمياء حيوية اكلينيكية.

الدراسات الطبية لجنة الصحة العامة وطب الصناعات، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الدكتورة فادية يوسف عبد المجيد، كلية التربية جامعة حلوان، تخصص صحة عامة صحة طفل.

التمريض لجنة تمريض باطنة جراحة وحالات حرجة واطفال لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التمريض جامعة حلوان الدكتورة زينب حسين على محمد سعد، تخصص تمريض باطني جراحي.

التمريض لجنة إدارة التمريض والتمريض النفسي وتعليم التمريض، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التمريض جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة جيهان محمد احمد مصطفى تخصص إدارة التمريض.

التمريض لجنة تمريض نساء وصحة مجتمع ومسنين، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التمريض جامعة حلوان الأستاذة الدكتورة عفاف صلاح عبد المحسن، تخصص تمريض صحة مجتمع.

الدراسات الصيدلية لجنة الصيدلانيات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الصيدلة جامعة حلوان، الأستاذة وداد سيد أحمد سكران، الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

الدراسات الصيدلية لجنة العقاقير لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الصيدلة جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة ايمان جابر محمد حجاج، تخصص عقاقير، الأستاذ الدكتور محمد رشدي الجندي تخصص كيمياء العقاقير.

الدراسات الصيدلية لجنة الكيمياء الصيدلية والحيوية لوظائف الأساتذة، من كلية الصيدلة جامعة حلوان، وفاء عبده محمد عبده زغاري تخصص كيمياء صيدلية.

الدراسات الصيدلية لجنة الصيدلة الإكلينيكية والفارماكولوجي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الصيدلة جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة أماني على عيسى تخصص الادوية والسموم.

الدراسات الهندسية لجنة العمارة والتخطيط العمراني لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الهندسة جامعة حلوان الأستاذ الدكتور محمد علاء محمد عادل محمد مندور هندسة المطرية تخصص عمارة وتصميم عمراني، الدكتورة نهى أحمد نبيل عبد الرحيم هندسة المطرية، تخصص الهندسة المعمارية، الدكتورة هانئة محمد أحمد حمدي هندسة المطرية تخصص الهندسة المعمارية، الدكتور محمد حسنين محمد ربيع هندسة المطرية تخصص الهندسة المدنية.



الدراسات الهندسية لجنة هندسة التصنيع والتصميم الميكانيكي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور طه حلمي سيد عبد العزيز، تخصص الهندسة الميكانيكية، الأستاذ الدكتور محمد سعد محمد الشناوي، تخصص هندسة الإنتاج.

الدراسات الهندسية لجنة هندسة القوى الميكانيكية والسيارات والطيران لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان الأستاذ الدكتور هاني أحمد محمد منيب، تخصص هندسة القوى الميكانيكية.

الحاسبات والمعلومات لجنة الحاسبات والمعلومات ونظم المعلومات الإدارية من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان الأستاذة الدكتورة ليلى محمد الفنجري تخصص نظم المعلومات الإدارية، ومن كلية التجارة وإدارة الأعمال الأستاذ الدكتور يحي مصطفى كمال حلمي تخصص نظم المعلومات الإدارية.