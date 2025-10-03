نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: لم تعد المصالحة الفلسطينية أولوية في ظل الوضع الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن أولويات الوضع الفلسطيني اختلف تماما بعد طوفان الأقصى، فمصر تحارب منذ 21 أكتوبر 2023 عندما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر القاهرة الدولي للسلام ووضع رؤية كاملة لحل الأزمة والقضية الفلسطينية ككل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "نحارب منذ هذا التوقيت مرورا باتفاق الهدنة الذي طرحته مصر في ديسمبر 2023 الذي أصبح أساس للهدنة كلها، ونحارب من أجل وقف الحرب وهدنة ومساعدات إنسانية، وتبادل الأسرى والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، فوقف الحرب هو الأولوية وما يتلوها من أمور أخرى وانسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا ومراج والمناطق الأخرى، فالمصالحة الفلسطينية لم تصبح من الأولويات حاليا"، مؤكدا أن لقاء ترامب ونتنياهو منذ أيام في وانشطن رسم شكل جديد للمنطقة.

وتابع أنه من المهم جدا إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير حسن رشاد عملا على هذا الأمر بالتنسيق مع الرئيس أبو مازن وتبلور الأمر يوم 4 مارس في مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في القاهرة، عندما أعلن الرئيس أبو مازن عن عودة المفصولين باعتبار أن عملية العودة لحركة فتح لتكون محورا في المصالحة وتعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية ثم الانتخابات.