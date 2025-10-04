نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن المستندات المطلوبة للمترشحين في انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن المستندات المطلوبة للمترشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن الإجراءات الرسمية للكشوف الانتخابية.

ويأتي هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، حيث يتم استعراض الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات المقبلة.

كما عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا هاما صباح اليوم لمناقشة التقرير النهائي للإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات، بهدف ضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الشفافية والنزاهة.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور وقائع المؤتمر ومتابعة تفاصيل العملية الانتخابية، بما يشمل المستندات المطلوبة والتوجيهات الخاصة بالمترشحين.

يذكر أن الإعلان عن هذه المستندات يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تضمن ممارسة المواطنين لحقهم في الترشح بحرية وسهولة، وفقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.