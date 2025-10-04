نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن موعد تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤه يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، والذي يستعرض الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات ويشرح كافة الإجراءات واللوجستيات لضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا هامًا صباح اليوم لمناقشة التقرير النهائي للإجراءات الانتخابية، وذلك لتيسير عملية التصويت للمصريين في الخارج وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية بسهولة ويسر.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لمتابعة وقائع المؤتمر والتغطية الكاملة لكل ما يتعلق بعملية الاقتراع.