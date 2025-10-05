نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المؤتمر السنوى العشرون لأدب الطفل بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى العشرون لأدب الطفل الذى ينظمه معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان بعنوان "أدب الأطفال والتنمية البشرية المستدامة محليا وعربيا وعالميا"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتقام فعاليات المؤتمر تحت إشراف مباشر للدكتورة سهير محفوظ رئيس المؤتمر وأستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان وجامعة قناة السويس والمستشار العلمى لمعمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية، وتحت إشراف الأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث والأستاذ أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وتناول المؤتمر تعريف التنمية البشرية وهى الطرق الإيجابية لبناء الإنسان من مختلف الجوانب العقلية والصحية والإجتماعية والتربوية والثقافية إلى غير ذلك من العناصر التى تساعد فى بناء الشخصية بطريقة إيجابية، مستعينة فى ذلك بالعلوم والآداب والفنون بمختلف أشكالها وتطبيقات الذكاء الإصطناعى المتعددة والمناسبة للأطفال فى مختلف الأعمار بما يتفق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2020-2030،كذلك المبادرة الرئاسية بعنوان بداية جديدة لحياة الإنسان.

وتضمنت جلسات المؤتمر تناول بحوث عن الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المختلفة من قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية، بشكليه الورقي والإلكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعى المختلفة في مجال أدب ومكتبات الأطفال، بجانب جهود مختلف المؤسسات الثقافية وخاصة المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية في تشجيع هذا الإنتاج والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها.