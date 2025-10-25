نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: احتفالية المتحف المصري الكبير يجب أن تعكس حجم إنجاز الدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية العالمية المرتقبة لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التفاصيل النهائية المتعلقة بتنظيم الحفل، بما في ذلك الجوانب اللوجستية والفنية وترتيبات الفقرات المقرر تقديمها خلال الفعاليات، فضلًا عن التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان خروج الحدث في أبهى صورة تليق باسم مصر وحضارتها العريقة.

الرئيس السيسي: الاحتفالية يجب أن تعكس عظمة الإنجاز المصري

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية أن تعكس صورة الاحتفالية عظمة المتحف المصري الكبير كأكبر وأهم صرح حضاري وثقافي في العالم، مشيرًا إلى ضرورة أن يُجسّد الحفل حجم الإنجاز والتطور الشامل الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بما يبرز للعالم مكانة مصر الجديدة وريادتها على المستويين الثقافي والتنفيذي.

وأكد الرئيس أن تنظيم الاحتفالية يجب أن يجمع بين الاحتراف الفني والتنظيم الدقيق، وأن يقدم صورة حضارية متكاملة تعبر عن تاريخ مصر العريق، وإنجازاتها المعاصرة في آنٍ واحد، لتكون رسالة للعالم بأن مصر تسير بثبات نحو مستقبل يليق بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

الاستعدادات الجارية: تعاون شامل بين مؤسسات الدولة

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، تفاصيل خطة التنسيق بين وزارته وباقي الوزارات والهيئات المشاركة في الإعداد للحفل، موضحًا أن هناك تكاملًا كاملًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الاحتفالية وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم.

كما تضمن العرض المقدم للرئيس مراحل تجهيز المنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تشهد أعمال تطوير مكثفة تشمل تحسين البنية التحتية، وتجميل الطرق، وإقامة مناطق خضراء وخدمات سياحية، بما يجعل الموقع وجهة عالمية تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم في أجواء حضارية متميزة.

وأكد الوزير شريف فتحي أن الفعاليات المصاحبة للافتتاح ستكون غير مسبوقة من حيث الشكل والمضمون، حيث تم اختيار فقرات فنية وثقافية تعكس روح مصر القديمة والمعاصرة، وتبرز تفرد الحضارة المصرية التي كانت وما تزال منبع الإبداع والتميز الإنساني.

محمد السعدي يستعرض التصور الفني للاحتفالية الكبرى

وخلال الاجتماع، قدّم محمد السعدي، المشرف العام على تنظيم الحفل، عرضًا شاملًا للتصميم الفني للحدث، موضحًا أن الاحتفالية ستدمج بين العروض البصرية الحديثة والإبهار الإبداعي الذي يوظف التكنولوجيا المتطورة لعرض قصة مصر عبر العصور.

وأشار السعدي إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تولي أهمية قصوى لخروج الحدث بمستوى عالمي، يعكس قيمة المتحف المصري الكبير كأحد أعظم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، موضحًا أن الحفل سيحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة ونقل مباشر عبر مختلف المنصات العالمية والعربية.

الرئيس السيسي: رسالة مصر للعالم من قلب حضارتها

وختم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ورسالة حضارية جديدة من أرض الأهرامات إلى شعوب العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الحدث لا يقتصر على كونه افتتاحًا لمتحف، بل هو احتفاء بروح مصر وإنجاز أبنائها الذين واصلوا العمل بإصرار لتحقيق حلم طال انتظاره.

كما وجّه الرئيس بضرورة إبراز الجانب الإنساني في قصة إنشاء المتحف، من خلال التركيز على جهود العاملين والمهندسين والفنيين الذين شاركوا في هذا المشروع العملاق، ليكون ذلك تجسيدًا حقيقيًا لإرادة المصريين في البناء والتقدم.

خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف واستعدادات قطاع السياحة

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف ضمن الخطة الشاملة لتحويلها إلى مقصد سياحي متكامل، يضم مرافق خدمية ومناطق ترفيهية ومراكز ثقافية، بما يعزز من القيمة المضافة للمتحف في دعم السياحة المصرية.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الموقف الحالي لمشروعات تطوير قطاع السياحة، وخطط الترويج السياحي بالتزامن مع افتتاح المتحف، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.