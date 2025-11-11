نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان تلال الفسطاط الشتوي 2025 الجمعة المقبلة.. فعاليات فنية وتراثية في أكبر حدائق الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا قدّمه المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بشأن الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام 2025، المقرر إقامته بحديقة تلال الفسطاط يوم الجمعة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن فكرة إقامة مهرجان شتوي داخل هذا الموقع الحضاري تعكس أحد الأهداف الأساسية للمشروع، والمتمثلة في الترويج لحديقة تلال الفسطاط باعتبارها وجهة ترفيهية وسياحية مميزة في قلب القاهرة، خاصة أنها منطقة تمتاز بطبيعة ساحرة وإطلالة فريدة على عدد من المقاصد التاريخية والأثرية.

حديقة تلال الفسطاط.. مساحة 500 فدان من التراث والطبيعة

أوضح المهندس خالد صديق أن مشروع حديقة تلال الفسطاط يأتي ضمن رؤية شاملة لإحياء الواجهة الحضرية للقاهرة، عبر إضافة ما يقرب من 500 فدان من المساحات الخضراء في منطقة مصر القديمة.

وتعد الحديقة واحدة من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط، وتضم عددًا كبيرًا من العناصر الترفيهية والثقافية، من بينها:

مناطق تراثية

مسارح مكشوفة

خدمات فندقية وتجارية

حدائق تاريخية

مناطق آثار وحفريات قديمة

مسارات للتنزه ومناطق للأنشطة الترفيهية

وأشار صديق إلى أن المهرجان الشتوي يعد امتدادًا لنجاح مهرجان العلمين الصيفي، الذي أصبح إحدى أهم الفعاليات الجماهيرية في مصر.

شعار مهرجان الفسطاط الشتوي 2025

يقام المهرجان هذا العام تحت شعار:

"الفسطاط رجعت تاني"

وذلك من مسرح الأرينا بحديقة تلال الفسطاط، في إطار احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، واستكمالًا لمساعي الدولة لإحياء التراث المصري وتقديم القاهرة بصورة حضارية على المستويين المحلي والدولي.

وتستمر فعاليات المهرجان من 14 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2025، متضمنة أنشطة فنية وثقافية وترفيهية متنوعة.

عمر خيرت يفتتح المهرجان.. ونجوم كبار يشاركون في الفعاليات

يفتتح الموسيقار الكبير عمر خيرت أولى أمسيات مهرجان الفسطاط الشتوي يوم الجمعة 14 نوفمبر.

كما تشمل حفلات المهرجان مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء، منهم:

آمال ماهر

تامر عاشور

أحمد سعد

مروان موسى

وعدد من الفنانين الآخرين

وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أسابيع، حيث تتضمن عروضًا موسيقية وثقافية وتراثية تستهدف مختلف الفئات العمرية، في إطار تقديم تجربة شتوية جديدة داخل القاهرة.