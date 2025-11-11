محافظ بنى سويف يتابع فتح لجان التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - فى اليوم الثانى للعملية الانتخابية، ومن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غُنيم أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة عمليات المحافظة

وحضر داخل غرفة العمليات: بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ،الدكتورأشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بدء عملية الاقتراع

واطمأن المحافظ على فتح اللجان تمهيدا لبدء عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، والتي تضم 479 لجنة فرعية داخل 448 مقرا انتخابيا، تستقبل أكثر من 2 مليون 96 ألف ناخب وناخبة، حيث تابع المحافظ بدء توافد الناخبين عبر بث حي على اللجان لممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع والتصويت ببعض قرى ومدن المحافظة.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.