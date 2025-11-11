أحمد جودة - القاهرة - توجيهات رئاسية عاجلة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والرعاية اللازمة له على أعلى مستوى.

تقرير مفصل ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة

كما كلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، على أن يتم متابعة حالته أولًا بأول، لضمان توفير كل ما يلزم من رعاية طبية متكاملة، وذلك تقديرًا لتاريخه الفني الكبير وما قدمه من أعمال ساهمت في إثراء الحركة المسرحية والدرامية المصرية.

تفاعل واسع ودعوات بالشفاء للفنان الكبير

وقد لاقى توجيه الرئيس السيسي إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور الفنان محمد صبحي عن امتنانهم للاهتمام الرئاسي بالحالة الصحية لفنان بحجم وقيمة محمد صبحي، متمنين له الشفاء العاجل وعودته سريعًا لجمهوره ومحبيه.

دور الدولة في رعاية رموز الفن المصري

تأتي هذه التوجيهات ضمن نهج الدولة المصرية في دعم رموزها الفنية والثقافية، والتأكيد على دور الفن كقوة ناعمة تعبر عن هوية الوطن وتاريخه، وتقديرًا لعطاء الفنانين الذين أسهموا في تشكيل الوعي الثقافي للأجيال المتعاقبة.