العراق ضد الإمارات اليوم.. صراع الذهاب والإياب بعد 40 عامًا من الذكريات التاريخية!

موعد مباراة العراق ضد الإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية نحو مباراة منتخب العراق ضد منتخب الإمارات المرتقبة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026. تُلعب المباراة بنظام الذهاب والإياب منتصف شهر نوفمبر 2025، والفائز سيتأهل للعب في الملحق العالمي مع منتخبات من أوقيانوسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وإفريقيا.

مباراة الذهاب في أبو ظبي



تُقام المباراة الأولى يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي يتسع لـ 42 ألف متفرج.

توقيت المباراة: الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش GMT، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة: مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أبو ظبي الرياضية، والقناة الرابعة العراقية الرياضية.

المعلق: التونسي عصام الشوالي على قنوات بي إن سبورتس.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى بين الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم منذ 24 مارس 2022، عندما فاز العراق 1-0 في الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر، وسجل الهدف علي حسين في الدقيقة 53.

مباراة الإياب في البصرة



ستُقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، والذي يتسع لـ 65 ألف متفرج.

توقيت المباراة: الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس القطرية، القناة العراقية الرياضية، وقنوات أبو ظبي الرياضية بالإضافة إلى SSC السعودية.

أداء المنتخبين قبل المباراة



فشل المنتخب الإماراتي في التأهل المباشر بعد خسارته أمام قطر 2-1، بينما وصل العراق إلى الملحق الآسيوي بعد تعادله مع السعودية، بعد فوزه على إندونيسيا بهدف نظيف. يسعى كلا المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل الانتقال لمواجهة الإياب الحاسمة.

تاريخ مواجهات العراق والإمارات



خاض المنتخبان حتى الآن 31 مباراة دولية، حيث يتفوق العراق بفارق مباراتين بـ 11 فوز مقابل 9 للإمارات، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل.

أهمية المباراة للفريقين

منتخب الإمارات: يدخل المباراة مستفيدًا من ميزة الأرض والجمهور، ويحمل طموحات جماهيره في التأهل لمونديال 2026، بعد أن حل وصيف مجموعته في الدور الرابع من التصفيات.

منتخب العراق: يسعى لاستعادة أمجاده، والتأهل إلى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ نسخة 1986، معتمدًا على خبرة لاعبيه وقوة وسط ملعبه في مواجهة الإياب على أرضه وبين جماهيره.