أحمد جودة - القاهرة - وكالة الفضاء المصرية تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تعزيز التعاون العلمي وتكنولوجيا الفضاء لخدمة التنمية المستدامة

استقبلت وكالة الفضاء المصرية السفير الفرنسي بالقاهرة السيد إريك شوفالييه والوفد المرافق له، في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، ودعم برامج التنمية المستدامة من خلال الابتكار العلمي.

تفاصيل الاجتماع

عقد اللقاء بمقر وكالة الفضاء المصرية، حيث استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي للوكالة، السفير الفرنسي يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025. تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين مصر وفرنسا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وخاصة في قطاع الفضاء الذي يشهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

محاور التعاون بين الجانبين

ناقش الجانبان سبل الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية وشركة "نبتا بلايا" والمنطقة التكنولوجية، إلى جانب دراسة برامج مشتركة تسهم في تطوير تطبيقات الأقمار الصناعية لخدمة مشروعات التنمية المستدامة. كما تناول اللقاء فرص التعاون مع المؤسسات البحثية الفرنسية والشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء الحديثة.

تصريحات المسؤولين

استعرض الدكتور ماجد إسماعيل خلال الاجتماع أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية، وخاصة ما تحقق في مجال إطلاق الأقمار الصناعية وبناء الكفاءات البشرية في علوم الفضاء، مؤكدًا حرص الوكالة على مد جسور التعاون الدولي مع الدول الصديقة.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي إريك شوفالييه عن تقديره لما وصلت إليه مصر من تقدم في تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى رغبة فرنسا في تعزيز الشراكة العلمية والتكنولوجية مع مصر، خاصة في مجال تبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية المشتركة.

توجيهات مستقبلية للتعاون

أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين الخبراء والمؤسسات المعنية في البلدين، لبحث فرص جديدة للتعاون في الأبحاث التطبيقية وتطوير الأقمار الصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.