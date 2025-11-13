نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة العراق والامارات اليوم.. شوفها الآن مجّانًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مساء اليوم نحو ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي منتخب العراق بنظيره منتخب الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.

وتُقام المواجهتان بنظام الذهاب والإياب خلال شهر نوفمبر 2025، حيث ستحدد نتيجتهما المنتخب الذي سيواصل حلمه بالتأهل إلى مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي

موعد مباراة الذهاب: الخميس 13 نوفمبر 2025

الملعب: استاد محمد بن زايد – أبوظبي توقيت المباراة:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت السعودية

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

أما مباراة الإياب، فستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب جذع النخلة في البصرة، عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات بث مباشر

سيتم بث مباراة العراق والإمارات عبر عدد من القنوات الرياضية العربية، وهي:

beIN Sports HD

أبوظبي الرياضية

الرابعة العراقية

المعلق: التونسي عصام الشوالي سيقدّم التعليق على مجريات اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس.

مشوار المنتخبين في التصفيات

منتخب العراق يدخل الملحق بعد تعادله السلبي مع السعودية، رغم فوزه السابق على إندونيسيا، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

منتخب الإمارات تأهل بعد خسارته أمام قطر بنتيجة 2-1، ليكتفي بالمركز الثاني في مجموعته الأولى.

تاريخ مواجهات العراق والإمارات

تقابل المنتخبان في 31 مواجهة رسمية عبر التاريخ:

فاز العراق في 11 مباراة

فازت الإمارات في 9 مباريات

انتهت 11 مباراة بالتعادل

وكان آخر لقاء رسمي بينهما في تصفيات كأس العالم عام 2022، وانتهى بفوز العراق 1-0 بهدف علي حسين.

ينتظر الجمهور العربي مواجهة مثيرة بين منتخبين يملكان تاريخًا عريقًا وطموحًا مشتركًا في الوصول إلى كأس العالم.

ويسعى أسود الرافدين إلى الاستفادة من خبرة لاعبيهم، فيما يعوّل الأبيض الإماراتي على دعم الجماهير وخبرة مدربه الروماني كوزمين أولاريو لحسم المواجهة على أرضه.