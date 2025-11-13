نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره مولدوفا اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد زيمبرو ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا
وتنطلق صافرة بداية مباراة إيطاليا ومولدوفا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة.
القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد مولدوفا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.