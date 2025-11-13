نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره مولدوفا اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد زيمبرو ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا

وتنطلق صافرة بداية مباراة إيطاليا ومولدوفا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد مولدوفا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.