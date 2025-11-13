الرياضة

موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره مولدوفا اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد زيمبرو ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة إيطاليا ضد مولدوفا

وتنطلق صافرة بداية مباراة إيطاليا ومولدوفا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد مولدوفا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

